Казахстанская генпрокуратура отреагировала на петицию об отставке руководства «Барыса»

Генеральная прокуратура Казахстана потребовала провести проверку клуба «Барыс».

После рассмотрения петиции болельщиков, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел приняли решение о проведении комплексной проверки клуба. Генпрокуратура потребовала от МВД предоставить результаты проверки. В рамках проверки будут также расследованы факты нарушения законодательства о гражданстве, когда натурализованные легионеры получали казахстанские паспорта без отказа от предыдущего гражданства.

Сезоном ранее все игроки с двойным гражданством покинули сборную Казахстана. Кроме того, организована встреча представителей общественного движения «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер» с одним из заместителей премьер-министра Казахстана.