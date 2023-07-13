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    • Казахстанская генпрокуратура отреагировала на петицию об отставке руководства «Барыса»

    Казахстанская генпрокуратура отреагировала на петицию об отставке руководства «Барыса»

    Генеральная прокуратура Казахстана потребовала провести проверку клуба «Барыс».

    После рассмотрения петиции болельщиков, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел приняли решение о проведении комплексной проверки клуба. Генпрокуратура потребовала от МВД предоставить результаты проверки. В рамках проверки будут также расследованы факты нарушения законодательства о гражданстве, когда натурализованные легионеры получали казахстанские паспорта без отказа от предыдущего гражданства.

    Сезоном ранее все игроки с двойным гражданством покинули сборную Казахстана. Кроме того, организована встреча представителей общественного движения «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер» с одним из заместителей премьер-министра Казахстана.

    Источник: Шайба.kz

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