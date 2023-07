Порнозвезда и болельщица «Вест Хэма» Миа Халифа поддержала клуб перед стартом предсезонной подготовки.

Девушка выложила сториз с мыльными пузырями, добавив аббревиатуру кричалки в поддержку «Вест Хэма» Come On You Irons.