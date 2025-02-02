3 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Вест Хэм» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. «Челси» продолжает бороться за место в зоне еврокубков, тогда как «Вест Хэм» пытается избежать борьбы за выживание.

«Челси»

«Челси» демонстрирует стабильную игру в этом сезоне, занимая 6-е место с 40 очками после 23 туров. Команда показывает хорошую атакующую игру, забив 12 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Коул Палмер, забил 14 голов в 25 матчах и продолжает оставаться ключевым игроком в атаке.

Однако оборона «Челси» не всегда надежна – в последних 6 матчах команда пропускала голы. Тем не менее, дома «Челси» выглядит уверенно, не проиграв в 14 из 15 последних матчей на «Стэмфорд Бридж».

Последние матчи «Челси»:

Манчестер Сити 3:1 Челси (Премьер-лига)

Челси 3:1 Вулверхэмптон (Премьер-лига)

Челси 2:2 Борнмут (Премьер-лига)

Челси 5:0 Моркэм (Кубок)

Кристал Пэлас 1:1 Челси (Премьер-лига)

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится в сложной ситуации, занимая 14-е место с 27 очками. Команда испытывает проблемы в обороне, пропустив 11 голов в последних 5 матчах. В атаке «Вест Хэм» выглядит скромнее – 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды, Джеррод Боуэн, забил 6 голов в 21 матче, но этого недостаточно для стабильных результатов.

В последних матчах «Вест Хэм» демонстрирует нестабильную игру, что делает их уязвимыми в предстоящем матче против сильного соперника.

Последние матчи «Вест Хэм»:

Астон Вилла 1:1 Вест Хэм (Премьер-лига)

Вест Хэм 0:2 Кристал Пэлас (Премьер-лига)

Вест Хэм 3:2 Фулхэм (Премьер-лига)

Астон Вилла 2:1 Вест Хэм (Кубок)

Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм (Премьер-лига)

Личные встречи

История очных матчей показывает преимущество «Челси». В последних 7 встречах «Челси» не проиграл в 5 матчах, забив в 10 последних играх против «Вест Хэм».

Последние встречи:

Вест Хэм 0:3 Челси (2024)

Челси 5:0 Вест Хэм (2024)

Вест Хэм 3:1 Челси (2023)

Вест Хэм 1:1 Челси (2023)

Челси 2:1 Вест Хэм (2022)

Статистика команд

«Челси»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 12 (2.4 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)

Домашняя форма: 10 побед, 4 ничьи, 1 поражение в последних 15 матчах

«Вест Хэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6 (1.2 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11 (2.2 за матч)

Гостевая форма: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений в последних 10 матчах

Прогноз на матч «Челси» – «Вест Хэм»

«Челси» имеет явное преимущество в этом матче. Команда демонстрирует мощную атаку и играет на своем поле, где чувствует себя особенно уверенно. «Вест Хэм», несмотря на некоторые успехи в последних матчах, вряд ли сможет противостоять напору «Челси». Ожидается, что «Челси» возьмет инициативу с первых минут и забьет несколько голов.

Рекомендации для ставок

Победа «Челси» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Челси» за коэффициент 11.00.

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