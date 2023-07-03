Ван Бастен: «Пеле, Марадона и Кройфф – величайшие игроки в истории. Месси не пойдет на войну в первых рядах»

Бывший футболист сборной Нидерландов Марко ван Бастен не считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Пеле, Марадона и Кройфф, на мой взгляд, являются тремя величайшими игроками в истории. В детстве я хотел быть похожим на Кройффа. Он был моим другом. Я скучаю по нему.

Пеле и Марадона тоже были невероятны. Месси тоже великолепный игрок, но Марадона всегда отличался большей индивидуальностью в команде. Месси не тот, кто пойдет на войну в первых рядах», – сказал ван Бастен.