Фетисов: «Какие Мальдивы, какая Турция? Отдыхать надо в России. За границей, куда не приедешь – гамбургеры, кока-кола. А у нас даже наливки – везде свои»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в последнее время предпочитает отдыхать в России.

– Меня удивило, что в прошлом году вы провели отпуск на Камчатке. Почему? Можно ведь было полететь в Турцию, на Мальдивы или в Майами.

– В Турции ни разу не был, на Мальдивах тоже. В Америку летать не могу, поскольку нахожусь под санкциями. Но на Камчатке я оказался не поэтому. Давно хотелось там побывать, заодно удалось посетить и Курильские острова. Это какая-то фантастика на самом деле. Не только экзотика, а еще и неописуемая красота.

В последнее время понял, что отдыхать надо в России. Плато Путорана – это что-то космическое. Байкал – неповторимое место силы. Надо сделать все, чтобы сберечь этот уникальный природный комплекс с его особенной экосистемой. Любой шаг должен быть оправдан и просчитан, чтобы это не пошло во вред Байкалу. Это ресурс, который будет в ближайшем будущем самым важным. Ведь тут находится 20 процентов от всего мирового запаса чистой озерной воды.

Кроме этого, есть еще Алтай, Кавказ, Карелия, Арктика… Объехать все эти места – жизни не хватит!

И самое интересное, что везде свой колорит – как кулинарный, так и природный, ландшафтный. Это за границей, куда не приедешь – гамбургеры, сосиски, кока-кола. А у нас даже наливки – везде свои, с прабабушкиными рецептами. Это и вкусно, и интересно, и заставляет влюбляться в Россию все больше и больше. Поэтому какие Мальдивы, какая Турция?» – сказал Фетисов.