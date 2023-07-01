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    • Кокорин – об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло. Почувствовали все, кто находились в штрафной, думаю»

    Кокорин – об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло. Почувствовали все, кто находились в штрафной, думаю»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин раскрыл деталь, которую он запомнил из матча против Криштиану Роналду.

    – С Криштиану Роналду не было никогда возможности пересечься?

    – Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.

    – Это как?

    – Россия – Португалия в 2012 году (1:0).

    – И как? Есть какая-то энергетика у него, ты что-то почувствовал?

    – Я почувствовал, что это футбик, от которого суперпахло на поле.

    – Серьезно?

    – Да, потому что я играл с ним на угловых в той игре, в России, на «Лужниках».

    – Как думаешь, он знал, кто ты?

    – Я думаю, нет.

    – Александр Кокорин почувствовал запах Криштиану Роналду!

    – Я думаю, там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло.

    Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто?

    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    01.07.2023 16:30
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