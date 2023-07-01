Джефф Монсон рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z

Бывший американский, а ныне российский боец ММА Джефф Монсон рассказал об отношении в США к своей тату в виде буквы Z.

Монсон в 2018 году получил российский паспорт, а несколько недель назад отказался от американского.

«Не очень по доброму. С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.

Вообще знание – это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег – обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.

К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах», – сказал Монсон.