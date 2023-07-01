Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Джефф Монсон рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z

    Джефф Монсон рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z

    Бывший американский, а ныне российский боец ММА Джефф Монсон рассказал об отношении в США к своей тату в виде буквы Z.

    • Монсон в 2018 году получил российский паспорт, а несколько недель назад отказался от американского.

    «Не очень по доброму. С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.

    Вообще знание – это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег – обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.

    К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах», – сказал Монсон.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 