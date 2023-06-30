Сергей Карякин: «Мне сказали: напиши в Китай, они же друзья, я написал, а из Китая ответили: «Но письмо от ФИА только подпишите»

Российский гонщик Сергей Карякин возмущен, что его не допустили до ралли в Китае. Китайцы попросили подпись от международной гоночной федерации.

– Один умный человек предложил: «Серега, в Китае же есть гонки. Напиши им, они же друзья, тем более участие российских спортсменов пойдет на укрепление дружбы народов, вот и Си Цзиньпин приезжал в Москву, сказал, что нужно больше проводить соревнований».

Я написал письмо, в ответ получил: ждите, скоро ответим. Прошло пару недель, напомнил о себе. Снова тишина. Отправил еще одно письмо, после чего китайцы ответили.

– Ждут?

– Если бы. Ответ такой: «Ребята, рады будем видеть вас, приезжайте погонять. Но письмо от ФИА только подпишите».

То самое письмо с непринятием СВО и позиции нашей страны. На этом переписка закончилась. Вот такие отношения к нашей дружбе. Очень обидно было это читать.

– Удивлен таким отношением?

– Уже ничему не удивляюсь. Но хочется верить, что произошло какое‑то недопонимание. Писать еще раз не планирую, там все четко написано: допустим при подписи документа от ФИА. При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации.