На US Open-1997 Курникова воспроизвела легендарный теннисный постер из 70-х: в Британии именно этот образ чаще всего связывают с Анной

Открытый чемпионат США по теннису 1997 года запомнился не только неожиданными результатами, но и внезапным перфомансом российской теннисистки Анны Курниковой. Во время одного из матчей она воспроизвела легендарный постер. В исполнении россиянки это выглядело так.

Что повторила Курникова? Изображение из 1976 года под названием «Теннисистка». На нем запечатлена 18-летняя Фиона Батлер, а сделал снимок ее молодой человек Мартин Эллиот. Интересно, что сама Батлер не была теннисисткой – у нее плохая координация. Платье для знаменитого кадра она одолжила у подруги, а кеды – у папы.

Постер стал знаменит в 1977 году, когда компания Athena поместила его на календарь в честь 25-летия правления королевы Елизаветы II. Кадр с Батлер стал хитом компании, продажи исчислялись и исчисляются миллионами.

Связанные с «Теннисисткой» люди заработали много денег. Фотограф, его жена (ею стала не Батлер) и даже та подруга Кэрол Коттс, у которой было заимствовано то самое короткое белое платье. Она продала одежду на аукционе в 2011 году и заработала 17 тысяч фунтов. Затем платье оказалось в музее «Уимблдона».

При этом сама Батлер с постера ничего не заработала. Зато она вышла замуж за миллионера и родила троих детей.

Как писала австралийская газета The Herald Sun, в 80-е годы постер висел в спальне у каждого подростка. А сама Батлер рассказывала, что видела кадр на стене у директора школы, где учился ее сын.

В 2011 году на основе постера была сделана скульптура из золоченого стеклопластика. Автор – Бен Дирни.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill/Allsport; ebay.com/Classic-Athena-Tennis-Girl-Poster; fieldingsauctioneers.co.uk; bendearnley.com