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  • Экс-фигуристка Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно»

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно»

30 июня 2023, 16:09

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая выступила за сохранение традиционных семейных ценностей.

«Вы мне назовите хоть одного человека, который более-менее на виду, чтобы ему не писали гадости. Даже под добрым постом кто-нибудь напишет… Ну, что делать, блокирую, иду дальше.

А что было под постом о небинарном спортсмене Тимоти ЛеДюке, который объявил, чтобы его называли «оно»! Я человек, рожденный и воспитанный в постулате, что у нас есть семья, состоящая из мужчины и женщины, третьего не дано.

Есть мужчина, есть женщина, мама и папа. Что есть отношения между мужчиной и женщиной. А отношения мужчины с мужчиной и женщины с женщиной – неправильно. Даже если такое случается, пропагандироваться не должно.

Ко мне на страницу тогда набежали подростки как раз вот из тех самых «оно». Это меня, с одной стороны, позабавило, но с другой, стало страшно. Не потому, что они ерунду пишут, а от того, что эти люди среди нас. Среди моих детей – такие же на вид подростки «оно».

Я считаю, что это психическое заболевание, таких надо реально лечить. Пусть мне кто-нибудь скажет, что я мамонт или, как это называется, «нетолерантна». К чему нетолерантна – к тому, что ты называешь себя «оно»? Да, я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция. Устаревшая? Мне плевать», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.

Источник: «Р-Спорт»
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