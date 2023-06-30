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    • «Я расскажу, как все было». Супруга Романа Костомарова рассказала, с чего началась болезнь олимпийского чемпиона

    «Я расскажу, как все было». Супруга Романа Костомарова рассказала, с чего началась болезнь олимпийского чемпиона

    Супруга фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина поделилась информацией о болезни мужа.

    «Мне сейчас очень сложно и, на самом деле, хотелось бы максимально абстрагироваться от всего, что происходит в прессе. Потому что не считала правильным и нужным что-либо комментировать в такой момент.

    Но наши с Романом близкие люди, наши родные читают все это и приходят в ужас от того, что пишут. Поэтому я расскажу, как все было.

    Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы.

    Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация», – сказала Домнина.

    Супруга спортсмена добавила, что во время лечения в стационаре семья была проинформирована о всех возможных вариантах развития событий.

    «О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей.

    У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами – это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас.

    Когда Роман поправится – а это обязательно будет! – и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам. Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления», – добавила Домнина.

    Источник: «Аргументы и Факты»

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    Сегодня, 14:34
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