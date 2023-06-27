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    • Метательница молота пробежала 100-метровый забег с барьерами – она никогда не занималась бегом

    Метательница молота пробежала 100-метровый забег с барьерами – она никогда не занималась бегом

    На Европейских играх, проходящих в Польше, сборной Бельгии пришлось провести необычную замену.

    Перед забегом на 100 метров с барьерами бельгийская бегунья получила травму. Чтобы команду не дисквалифицировали, было принято решение, что дистанцию пройдет толкательница ядра и метательница молота Джолиен Бумкво. Она преодолела 100-метровку без сбитых барьеров, несмотря на то что никогда не занималась бегом.

    • Это 3-и Европейские игры.
    • Они проводятся каждые 4 года.
    • В этом году соревнования проходят по 26 видам спорта, участвуют 48 стран.

    Источник: «Бомбардир»

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    27.06.2023 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56231

      MaxRnD 2 часа назад

      Ядрёна лань

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