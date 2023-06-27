Метательница молота пробежала 100-метровый забег с барьерами – она никогда не занималась бегом

На Европейских играх, проходящих в Польше, сборной Бельгии пришлось провести необычную замену.

Перед забегом на 100 метров с барьерами бельгийская бегунья получила травму. Чтобы команду не дисквалифицировали, было принято решение, что дистанцию пройдет толкательница ядра и метательница молота Джолиен Бумкво. Она преодолела 100-метровку без сбитых барьеров, несмотря на то что никогда не занималась бегом.