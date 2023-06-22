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Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода
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Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода
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10:10
«Рома» подтвердила второй летний трансфер
21 июня
20:15
Гюндоган перешел в «Барселону» (Фабрицио Романо)
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20 июня
14:36
Нкунку прокомментировал свой переход в «Челси»
12:45
«Челси» купил лучшего бомбардира «Лейпцига» за 60 миллионов
2
19 июня
22:41
«Бавария» выбирает между тремя форвардами
19:30
Ордец повторно приостановил контракт с «Динамо» и остался в «Бохуме»
2
18:34
«Бавария» предложит 30 миллионов за самого быстрого игрока АПЛ
2
13:37
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
2
07:30
У «Баварии» остался единственный вариант усиления атаки
1
18 июня
00:21
Колодин сравнил Дзюбу с Гердом Мюллером
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17 июня
17:15
Президент «Баварии»: «Барселона» открыто и агрессивно «флиртует» с Киммихом»
13:44
«Манчестер Сити» предложит 80-85 миллионов за бронзового призера ЧМ-2022
1
10:42
В Германии раскрыли список трансферных целей «Баварии»: в нем десять футболистов
1
00:15
Товарищеский матч. Польша оказалась сильнее Германии в последней игре Блащиковски (1:0)
16 июня
23:17
«Бавария» может подписать 33-летнего защитника «Манчестер Сити»
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17:48
«Реал» может заплатить 80 миллионов за еще одного игрока «Боруссии» Д
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16:41
«Брайтон» бесплатно подписал полузащитника дортмундской «Боруссии»
15:59
Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»
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12:19
Лунев сравнил футбол в России и Германии
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07:47
Погребняк рассказал о сорвавшемся переходе в «Баварию» в 2008 году
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15 июня
18:56
Беллингем объяснил, почему перешел в «Реал»: «Я не думал о деньгах»
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17:59
Два клуба Бундеслиги включились в борьбу за Сперцяна
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09:09
«Бавария» включилась в борьбу за защитника «Наполи»
14 июня
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Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода
Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода
А
Источник:
«Бомбардир»
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