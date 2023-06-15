«Барселона» установила новый рекорд топ-5 лиг Европы

Opta Analyst подводит итоги сезона-2022/23.

В частности, уже определена десятка клубов из топ-5 лиг Европы, которые наиболее часто задействовали игроков не старше 21 года.

Лидирует по этому показателю «Лион» (11153 минуты), на втором месте – «Барселона» (8555), на третьем – «Саутгемптон» (7687).

Показатель «Барсы» стал рекордным в 21-м веке для чемпиона одной из пяти европейских топ-лиг.

Ранее лучший результат был у «Нанта» – в сезоне-2000/01 в Лиге 1 молодые игроки провели 6882 минуты.