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    • Гвардиола после победы в Лиге чемпионов попросил отдать ему должное за титулы АПЛ

    Гвардиола после победы в Лиге чемпионов попросил отдать ему должное за титулы АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выигрыша Лиги чемпионов напомнил о титулах команды в АПЛ.

    «Весь мир говорил, что мы не сможем этого сделать, что мы недостаточно хороши. Может быть, меня считали недостаточно способным. Мне казалось, что мы делаем великие дела. Я хорош, но недостаточно хорош, чтобы каждый сезон выигрывать Лигу чемпионов или уж тем более треблы.

    Мне нравится Лига чемпионов за то, что она делает историю. Но теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ за шесть лет», – сказал Гвардиола после финала.

    • В главном матче сезона Лиги чемпионов «Сити» победил «Интер» (1:0).
    • Англичане впервые взяли ЛЧ.
    • Для Гвардиолы это 3-я победа в турнире.

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    Источник: «Чемпионат»

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