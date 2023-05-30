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    • Определилась финальная пара Кубка Стэнли: трофей точно выиграет россиянин

    Определилась финальная пара Кубка Стэнли: трофей точно выиграет россиянин

    «Вегас» разгромил «Даллас» (6:0) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ и победил в серии со счетом 4-2.

    В финале Кубка Стэнли встретятся «Вегас» и «Флорида». Обе команды еще ни разу не выигрывали турнир – у Кубка Стэнли появится новый победитель.

    В финальной серии примут участие два российских хоккеиста – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и нападающий «Вегаса» Иван Барбашeв. Один из них станет обладателем трофея.

    • Финал Кубка Стэнли стартует 3 июня.
    • В прошлом сезоне трофей выиграл «Колорадо».

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2544

      Чермындыр 51 минуту назад

      Уже к финалам конференций было ясно, что кто-то из российских игроков поднимет кубок над головой, поскольку в Далласе играет Дадонов, а в Минессоте - Свечников

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      Рейтинг: +10

      Цитрамон 1 час назад

      Давай, Боб, тащи!!

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