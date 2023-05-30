Определилась финальная пара Кубка Стэнли: трофей точно выиграет россиянин

«Вегас» разгромил «Даллас» (6:0) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ и победил в серии со счетом 4-2.
В финале Кубка Стэнли встретятся «Вегас» и «Флорида». Обе команды еще ни разу не выигрывали турнир – у Кубка Стэнли появится новый победитель.
В финальной серии примут участие два российских хоккеиста – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и нападающий «Вегаса» Иван Барбашeв. Один из них станет обладателем трофея.
- Финал Кубка Стэнли стартует 3 июня.
- В прошлом сезоне трофей выиграл «Колорадо».
Источник: «Бомбардир»