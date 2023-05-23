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  • В «Барселоне» рассказали, как появился ролик с обращением игроков к россиянам

В «Барселоне» рассказали, как появился ролик с обращением игроков к россиянам

23 мая 2023, 11:26
3

Представители «Барселоны» объяснили, как появился ролик с обращением футболистов каталонского клуба к россиянам.

Видеообращение было записано на мероприятии, которое организовала Примера. Руководство чемпионата Испании периодически проводит для клубов встречи с зарубежными вещателями матчей Примеры.

На последней встрече присутствовали сотрудники Okko Sports, которая транслирует чемпионат Испании в России. Именно они попросили Алекса Бальде и Серхи Роберто записать обращение к российским болельщикам «Барселоны».

Футболисты согласились и записали 14-секундное видео, не спросив разрешения у боссов Примеры.

  • Бальде и Роберто подверглись критике из-за видео.
  • «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
  • Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (3)
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Беспонтий
1684833000
четырнадцать секунд пока и банковская карта днём вчерашним зачем я в школе за 14 секунд когда то разбирал АК? пожалуй соберу ничтоже не сумняшась (
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BRO_football
1684834232
Хорошо работает демократия в Европе. Чтобы просто записать обращение, нужно сначала спросить разрешение у боссов Примеры, потому у боссов Барселоны, потом у боссов УЕФА, потом лично у каждого хохла. А не пошли бы они куда подальше, с такими условиями?
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