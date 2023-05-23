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    • В «Барселоне» рассказали, как появился ролик с обращением игроков к россиянам

    В «Барселоне» рассказали, как появился ролик с обращением игроков к россиянам

    Представители «Барселоны» объяснили, как появился ролик с обращением футболистов каталонского клуба к россиянам.

    Видеообращение было записано на мероприятии, которое организовала Примера. Руководство чемпионата Испании периодически проводит для клубов встречи с зарубежными вещателями матчей Примеры.

    На последней встрече присутствовали сотрудники Okko Sports, которая транслирует чемпионат Испании в России. Именно они попросили Алекса Бальде и Серхи Роберто записать обращение к российским болельщикам «Барселоны».

    Футболисты согласились и записали 14-секундное видео, не спросив разрешения у боссов Примеры.

    • Бальде и Роберто подверглись критике из-за видео.
    • «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
    • Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12211

      BRO_football 2 часа назад

      Хорошо работает демократия в Европе. Чтобы просто записать обращение, нужно сначала спросить разрешение у боссов Примеры, потому у боссов Барселоны, потом у боссов УЕФА, потом лично у каждого хохла.
      А не пошли бы они куда подальше, с такими условиями?

      1
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      Рейтинг: +8354

      Беспонтий 2 часа назад

      четырнадцать секунд пока
      и банковская карта днём вчерашним
      зачем я в школе за 14 секунд когда то разбирал АК?
      пожалуй соберу
      ничтоже не сумняшась (


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      Рейтинг: +713

      Forvard47 2 часа назад

      А то что боссы примеры получают деньги за трансляции из россии их не смущает.. а ну да в гейропе все так как грабить и не стесняться!

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