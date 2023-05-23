В «Барселоне» рассказали, как появился ролик с обращением игроков к россиянам

Представители «Барселоны» объяснили, как появился ролик с обращением футболистов каталонского клуба к россиянам.
Видеообращение было записано на мероприятии, которое организовала Примера. Руководство чемпионата Испании периодически проводит для клубов встречи с зарубежными вещателями матчей Примеры.
На последней встрече присутствовали сотрудники Okko Sports, которая транслирует чемпионат Испании в России. Именно они попросили Алекса Бальде и Серхи Роберто записать обращение к российским болельщикам «Барселоны».
Футболисты согласились и записали 14-секундное видео, не спросив разрешения у боссов Примеры.
- Бальде и Роберто подверглись критике из-за видео.
- «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
- Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.
Источник: «Чемпионат»