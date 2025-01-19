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    • Ла Лига и «Барселона» выпустили заявления из-за расистских выкриков в адрес Бальде

    Ла Лига и «Барселона» выпустили заявления из-за расистских выкриков в адрес Бальде

    Ла Лига и «Барселона» осудили расистские выкрики в адрес защитника «блауграны» Алекса Бальде во время гостевого матча сине-гранатовых с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Примеры.

    «Присоединяйтесь к нам и скажите нет расизму. Это проблема, которую мы должны искоренить в нашем футболе», – говорится в сообщении Ла Лиги.

    «Расизму нет места. Мы на сто процентов с тобой, Бальде», – написали в аккаунте «Барселоны» в социальной сети.

    • Бальде рассказал, что сообщил судье о расистских выкриках по ходу матча.
    • 21-летний защитник провел весь матч, получил предупреждение на 90+6-й минуте.

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    Источник: страница Ла Лиги в соцсети X

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    19.01.2025 15:34
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