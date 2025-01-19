Ла Лига и «Барселона» выпустили заявления из-за расистских выкриков в адрес Бальде

Ла Лига и «Барселона» осудили расистские выкрики в адрес защитника «блауграны» Алекса Бальде во время гостевого матча сине-гранатовых с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Примеры.

«Присоединяйтесь к нам и скажите нет расизму. Это проблема, которую мы должны искоренить в нашем футболе», – говорится в сообщении Ла Лиги.

«Расизму нет места. Мы на сто процентов с тобой, Бальде», – написали в аккаунте «Барселоны» в социальной сети.