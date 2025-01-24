Тренер «Хетафе» обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»

Испанская полиция будет расследовать угрозы в адрес Пепе Бордаласа.
Главный тренер «Хетафе» столкнулся с оскорблениями и угрожающими комментариями после ничьей с «Барселоной» (1:1).
«Все это очень серьезно. Мы уже направили жалобу в полицию. Процесс будет долгим.
Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими», – сказал Бордалас.
- Неделю назад «Хетафе» отобрал очки у «Барсы» в 20-м туре Примеры.
- После матча тренеру в соцсетях угрожали убийством семьи.
- Также его называли «крысой».