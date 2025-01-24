Тренер «Хетафе» обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»

Испанская полиция будет расследовать угрозы в адрес Пепе Бордаласа.

Главный тренер «Хетафе» столкнулся с оскорблениями и угрожающими комментариями после ничьей с «Барселоной» (1:1).

«Все это очень серьезно. Мы уже направили жалобу в полицию. Процесс будет долгим.

Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими», – сказал Бордалас.