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  • Тренер «Хетафе» обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»

Тренер «Хетафе» обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»

Испанская полиция будет расследовать угрозы в адрес Пепе Бордаласа.

Главный тренер «Хетафе» столкнулся с оскорблениями и угрожающими комментариями после ничьей с «Барселоной» (1:1).

«Все это очень серьезно. Мы уже направили жалобу в полицию. Процесс будет долгим.

Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими», – сказал Бордалас.

  • Неделю назад «Хетафе» отобрал очки у «Барсы» в 20-м туре Примеры.
  • После матча тренеру в соцсетях угрожали убийством семьи.
  • Также его называли «крысой».

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Источник: Marca

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24.01.2025 23:59
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