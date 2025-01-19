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    • Фанаты «Хетафе» скандировали оскорбления в адрес Лапорты и «Барселоны»

    Фанаты «Хетафе» скандировали оскорбления в адрес Лапорты и «Барселоны»

    Болельщики «Хетафе» скандировали оскорбительные кричалки в матче 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:1). Так, на кадрах Movistar+ слышно, как фанаты скандировали: «Это мафия, «Барса» – это мафия».

    Кроме того, они обращались к президенту клуба: «Продай мне ложу, Лапорта, продай мне ложу». Также в его адрес кричали: «Лапорта, толстяк, ты обожаешь Phoskitos».

    • Phoskitos – марка печенья.
    • Скандирования болельщиков «Хетафе» отсылали к решению Высшего совета по спорту, разрешившего «Барселоне» зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора, вопреки решениям Ла Лиги.
    • Также они затрагивали действия президента сине-гранатовых Жоана Лапорты по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    19.01.2025 13:59
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