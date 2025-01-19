Фанаты «Хетафе» скандировали оскорбления в адрес Лапорты и «Барселоны»

Болельщики «Хетафе» скандировали оскорбительные кричалки в матче 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:1). Так, на кадрах Movistar+ слышно, как фанаты скандировали: «Это мафия, «Барса» – это мафия».
Кроме того, они обращались к президенту клуба: «Продай мне ложу, Лапорта, продай мне ложу». Также в его адрес кричали: «Лапорта, толстяк, ты обожаешь Phoskitos».
- Phoskitos – марка печенья.
- Скандирования болельщиков «Хетафе» отсылали к решению Высшего совета по спорту, разрешившего «Барселоне» зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора, вопреки решениям Ла Лиги.
- Также они затрагивали действия президента сине-гранатовых Жоана Лапорты по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».