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    • Кан – после поражения «Баварии» от «Лейпцига»: «Горькое ощущение, что теперь ситуация не в наших руках»

    Кан – после поражения «Баварии» от «Лейпцига»: «Горькое ощущение, что теперь ситуация не в наших руках»

    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал поражение в 33-м, предпоследнем, туре Бундеслиги от «Лейпцига» (1:3).

    «Такое происходит в этом сезоне слишком часто. Ощущение, будто все сыплется на части. Казалось, что после пропущенного гола мы ничего не можем сделать.

    Теперь ситуация не в наших руках. Горькое ощущение. Мы глубоко разочарованы», – сказал Кан.

    • «Боруссии» Д достаточно выиграть 2 оставшихся матча, чтобы стать чемпионом.
    • Ей осталось сыграть с «Аугсбургом» и «Майнцем».
    • «Бавария» выиграла 10 последних сезонов Бундеслиги.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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