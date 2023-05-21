Кан – после поражения «Баварии» от «Лейпцига»: «Горькое ощущение, что теперь ситуация не в наших руках»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал поражение в 33-м, предпоследнем, туре Бундеслиги от «Лейпцига» (1:3).
«Такое происходит в этом сезоне слишком часто. Ощущение, будто все сыплется на части. Казалось, что после пропущенного гола мы ничего не можем сделать.
Теперь ситуация не в наших руках. Горькое ощущение. Мы глубоко разочарованы», – сказал Кан.
- «Боруссии» Д достаточно выиграть 2 оставшихся матча, чтобы стать чемпионом.
- Ей осталось сыграть с «Аугсбургом» и «Майнцем».
- «Бавария» выиграла 10 последних сезонов Бундеслиги.
Источник: твиттер Bayern & Germany