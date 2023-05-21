Кан – после поражения «Баварии» от «Лейпцига»: «Горькое ощущение, что теперь ситуация не в наших руках»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал поражение в 33-м, предпоследнем, туре Бундеслиги от «Лейпцига» (1:3).

«Такое происходит в этом сезоне слишком часто. Ощущение, будто все сыплется на части. Казалось, что после пропущенного гола мы ничего не можем сделать.

Теперь ситуация не в наших руках. Горькое ощущение. Мы глубоко разочарованы», – сказал Кан.