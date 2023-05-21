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    • После разгрома «Реала» в «Сити» привезли 60 бутылок шампанского – Гвардиола не допустил празднования

    После разгрома «Реала» в «Сити» привезли 60 бутылок шампанского – Гвардиола не допустил празднования

    После победы над «Реалом» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0) в «Манчестер Сити» привезли 60 бутылок шампанского. Предполагалось, что команда отпразднует успех.

    Однако главный тренер Хосеп Гвардиола не дал устроить праздник, отложив его до первого титула в сезоне. Он был выигран накануне, когда «Арсенал» лишился шансов на чемпионство в АПЛ.

    Как пишет Sports.ru со ссылкой на британскую газету Daily Mail, шампанское было заказано для воскресного матча против «Челси», по итогам которого, как считалось, «Сити» должен отпраздновать чемпионство. Спиртное ошибочно доставили на «Этихад» раньше времени.

    • Игра «Сити» – «Челси» начнется в 18:00 мск.
    • Манчестерцы стали чемпионами в 9-й раз.
    • Впереди у команды финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов.

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    Источник: Sports.ru

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