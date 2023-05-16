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    • В Саудовской Аравии рассказали о влиянии Роналду на игроков «Аль-Насра»

    В Саудовской Аравии рассказали о влиянии Роналду на игроков «Аль-Насра»

    Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал, как игроки «Аль-Насра» изменились после перехода нападающего Криштиану Роналду.

    «Когда игроки «Аль-Насра» видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи.

    Речь идет об уверенности. Посмотрите на них раньше и сейчас, вы увидите, насколько они улучшились и искренне отдают все свои силы. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаeте всe.

    Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше», – цитирует Арафаха FourFourTwo.

    • Роналду забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
    • Нападающего в Саудовской Аравии сделали самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3540

      FRZZ 28 минут назад

      С кем поведёшься от того и наберёшься.

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