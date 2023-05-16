В Саудовской Аравии рассказали о влиянии Роналду на игроков «Аль-Насра»

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал, как игроки «Аль-Насра» изменились после перехода нападающего Криштиану Роналду.
«Когда игроки «Аль-Насра» видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи.
Речь идет об уверенности. Посмотрите на них раньше и сейчас, вы увидите, насколько они улучшились и искренне отдают все свои силы. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаeте всe.
Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше», – цитирует Арафаха FourFourTwo.
- Роналду забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
- Нападающего в Саудовской Аравии сделали самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
Источник: «Чемпионат»