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  • Агент объяснил, почему россиянин из «Нэшвилла» поучаствовал в поддержке ЛГБТ

Агент объяснил, почему россиянин из «Нэшвилла» поучаствовал в поддержке ЛГБТ

14 апреля 2023, 22:28
2

Агент нападающего клуба НХЛ «Нэшвилла» Якова Тренина Шуми Бабаев объяснил, почему игрок надел на разминке радужный свитер, то есть поучаствовал в акции в поддержку ЛГБТ.

– У Тренина был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно. Но в клубе сказали: «Не будет Якова Тренина, не будет и матча». В тяжелой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста. В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг. В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него.

– Тренин не побоялся давления в России?

– Это у нас говорят, что такие акции в поддержку ЛГБТ. А там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили. Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение.

  • Ранее «Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем у Кирилла Капризова в России.
  • 26-летний уроженец Челябинска Тренин играет в США с 2016 года (с перерывом на 2020 год).
  • С молодежной сборной России Тренин в 2017 году взял бронзу чемпионата мира.

Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (2)
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oyabun
1681534009
Да, да, всегда найдутся причины и оправдания."ну не шмогла я, не шмогла.."
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Сам_себе_сказал
1681534485
Сучёнок...
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