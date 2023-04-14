Агент объяснил, почему россиянин из «Нэшвилла» поучаствовал в поддержке ЛГБТ

Агент нападающего клуба НХЛ «Нэшвилла» Якова Тренина Шуми Бабаев объяснил, почему игрок надел на разминке радужный свитер, то есть поучаствовал в акции в поддержку ЛГБТ.

– У Тренина был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно. Но в клубе сказали: «Не будет Якова Тренина, не будет и матча». В тяжелой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста. В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг. В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него.

– Тренин не побоялся давления в России?

– Это у нас говорят, что такие акции в поддержку ЛГБТ. А там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили. Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение.