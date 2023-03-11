«Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем Капризова в России

В США узнали причины, почему клуб НХЛ «Миннесота» на этой неделе не стал проводить разминку перед матчем в форме с ЛГБТ-символикой, как того требовала акция под названием «Ночь гордости».

Команда коллективно отказалась надевать ЛГБТ-форму из-за боязни, что у ее лидера Кирилла Капризова возникнут проблемы в России. В РФ действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Россиянин в команде с 2020 года.

Эксперты называют Капризова одним из сильнейших игроков клуба.

У него в сезоне НХЛ 65 матчей, 39 голов, 35 ассистов.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!