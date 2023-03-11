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    Какой вы футболист?

    «Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем Капризова в России

    В США узнали причины, почему клуб НХЛ «Миннесота» на этой неделе не стал проводить разминку перед матчем в форме с ЛГБТ-символикой, как того требовала акция под названием «Ночь гордости».

    Команда коллективно отказалась надевать ЛГБТ-форму из-за боязни, что у ее лидера Кирилла Капризова возникнут проблемы в России. В РФ действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

    • Россиянин в команде с 2020 года.
    • Эксперты называют Капризова одним из сильнейших игроков клуба.
    • У него в сезоне НХЛ 65 матчей, 39 голов, 35 ассистов.

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    Источник: The Athletic

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    11.03.2023 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 11:30

      Вот бы они еще и от президента откахались.
      :)))

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 11 марта, 10:41

      Красавцы))нашли повод херней не страдать))Ночь гордости))название ещё такое придумали))

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