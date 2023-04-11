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    Доктор медицинских наук оценил перспективы лечения Костомарова

    Доктор медицинских наук Андрей Шестаков считает, что врачам не стоит спешить с протезированием Романа Костомарова.

    «Хороший знак, что Романа готовят к протезам. Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума.

    Конечно, все залечить невозможно – сколько может быть осложнений в будущем, если не будет должного наблюдения.

    Но остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму при движении пациента.

    Сложно определить, куда он может переместиться – в этом его большая опасность. Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов.

    Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления», – сказал Шестаков.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: Sport24

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    11.04.2023 16:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14305

      Алексей З 7 часов назад

      Зачем это здесь ?
      Жаль конечно человека, но сколько сейчас инвалидами с Украины возвращаются ?

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 8 часов назад

      Мне не понятно , каким хером он на футбольном сайте? Я его знать не знаю, а админ его пытается навязать , да всем пофигу на него

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