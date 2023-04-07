Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – Быстрову: «Засунь свой язык в задницу, дурак патентованный»

Уткин – Быстрову: «Засунь свой язык в задницу, дурак патентованный»

7 апреля 2023, 17:40
16

Журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал Владимира Быстрова.

Ранее экс-футболист заявил: «В медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. В медиафутбол попадают те, у кого не получилась карьера. Кто сломался, кто психологически надломился или ветераны, как я, которые еще могут побегать».

«Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, Владимир Быстров. Путь этот точно не пример для подражания.

Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься – в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе.

Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание. Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь.

Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это. А у тебя одна извилина в мозгу, и она очень короткая, раз ты этого не понимаешь.

Толстяк – я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну, как можно этого не видеть?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Быстров Владимир Уткин Василий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1680879878
Не согласен. Про платформу вообще бред. Пусть заявляют о себе, но только пусть не лезут в классический и официальный футбол с своими задумками, которые могут меняться даже по ходу игры. Футбол - это жизнь, а в жизне сейчас во всех сферах лезут условно ,,непрофессионалы" и не специалисты, которые хотят обесценить и обрушить систему образования, медицины и футбола в том числе.
Ответить
BRAZILES
1680882431
Вася --крепко сказал
Ответить
TOMSON
1680884078
Так то и Васе когда-то повезло. И даже больше чем Быстрову.
Ответить
Skull_Boy
1680885837
Как ни странно толстяк прав
Ответить
paracetamol
1680892047
А по-моему, оба идиоты!
Ответить
koli4ka
1680897942
Василис сегодня прав, как никогда, ибо Быстряк всегда был гнилым сплошным недоразумением...
Ответить
egor tikhonov
1680929747
Алкаш поливает грязью алкаша. А мы толпой читаем , обсуждаем ....(
Ответить
Усть-Каменогорск
1680975968
На самом деле ситуация не приличная, толстяк плохо представляющий, что такое спорт, несёт маразм. Быстров отдать ему должное, имеет спортивную злость, характер, несмотря на все перипетии выходил на поле когда кричали ему, рисовали мерзкие плакаты, играл и забивал, все это делал красиво! Это достойно уважения! А вот желчь изливать, это клиника, надо лечиться! Низко и пакасостно!Тыю!
Ответить
Ганнибал Лектор
1681199742
Дырявый Вася прав - Володька Шустров какую-то дичь несёт последнее время
Ответить
tushkanlz
1681441965
ути тоже бы неплохо засунуть свой язычок в задницу ...Быстрову.
Ответить
Главные новости
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
7
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
3
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
4
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
11
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+