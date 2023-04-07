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    Уткин – Быстрову: «Засунь свой язык в задницу, дурак патентованный»

    Журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал Владимира Быстрова.

    Ранее экс-футболист заявил: «В медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. В медиафутбол попадают те, у кого не получилась карьера. Кто сломался, кто психологически надломился или ветераны, как я, которые еще могут побегать».

    «Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, Владимир Быстров. Путь этот точно не пример для подражания.

    Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься – в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе.

    Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание. Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь.

    Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это. А у тебя одна извилина в мозгу, и она очень короткая, раз ты этого не понимаешь.

    Толстяк – я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну, как можно этого не видеть?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    07.04.2023 17:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov 7 часов назад

      Алкаш поливает грязью алкаша. А мы толпой читаем , обсуждаем ....(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1606

      koli4ka 15 часов назад

      Василис сегодня прав, как никогда, ибо Быстряк всегда был гнилым сплошным недоразумением...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      А по-моему, оба идиоты!

      2
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      Рейтинг: +170

      odessakmv > paracetamol 14 часов назад

      идиоты оба, но это редкий случай когда с кряком (или хряком) можно согласиться

      0
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      Рейтинг: +4161

      raritet 17 часов назад

      Читаю и не верю своим глазам. Разве это реально : известный всему российскому футболу человек обливает известного в прошлом футболиста. Понятное дело, футбол- не политика, не дипломатия, но должны быть хоть какие-то рамки приличия. Получается ,что этим самым Василий задает тон в спортивном сообществе, а он и так у нас известен. Интересно, а что дальше то будет.

      0
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      Рейтинг: +351

      zadira56 > raritet 17 часов назад

      Ну,к крякающей утке мы привыкли уже давно,но Мостового никак не пойму.Хоть убей...

      0
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      Рейтинг: +14413

      Skull_Boy 19 часов назад

      Как ни странно толстяк прав

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      Рейтинг: +5720

      TOMSON 19 часов назад

      Так то и Васе когда-то повезло. И даже больше чем Быстрову.

      1
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      Рейтинг: +362

      BRAZILES 20 часов назад

      Вася --крепко сказал

      1
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      Рейтинг: +311

      cska1948 > BRAZILES 19 часов назад

      Вася хам невоспитанный. Что, без оскорблений уже своё мнение и высказать не может?

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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > cska1948 18 часов назад

      Такова нынешняя селяви Михалыч. Скажет спокойно--никто и не вспомнит.Другое дело, когда с ядреным словцом.Уж тогда начнется кипеж--все СМИ наперебой растиражируют, все более менее известные личности прокомментируют, журналисты раздуют, в комментах все его обхают, во всех заводских курилках обсосут эту тему--обматерят...Вот тебе и известность, то что и требовалось автору ядреных словец.)))

      0
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 20 часов назад

      для меня стало открытием, когда тут недавно проскочила новость, что на финал испанской медиалиги пришло около 100 тыщ болельщиков. так что уткен жирновася тут прав. но ещё более прав в своих суждениях про вечно визжащего дауна быстрова.

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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 20 часов назад

      Уткин бы по трезваку перечитывал чушь , что мелит

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 20 часов назад

      Вася, похоже, опять забухал...

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