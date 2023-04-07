Уткин – Быстрову: «Засунь свой язык в задницу, дурак патентованный»

Журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал Владимира Быстрова.

Ранее экс-футболист заявил: «В медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. В медиафутбол попадают те, у кого не получилась карьера. Кто сломался, кто психологически надломился или ветераны, как я, которые еще могут побегать».

«Неплохо бы оглянуться на свой карьерный путь, Владимир Быстров. Путь этот точно не пример для подражания.

Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься – в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе.

Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание. Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь.

Судишь о том, чего не знаешь. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить. Медиалига ровно про это. А у тебя одна извилина в мозгу, и она очень короткая, раз ты этого не понимаешь.

Толстяк – я, а зажрался ты. Новая возможность. Как, ну, как можно этого не видеть?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.