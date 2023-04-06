Скандал в Кубке Нидерландов: матч прерывался из-за разбитой головы футболиста «Аякса»

«Аякс» обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Нидерландов.

Победный гол на 51-й минуте забил полузащитник амстердамцев Дэви Классен.

Но в скором времени ему потребовалась замена. Футболисту «Аякса» в середине второго тайма разбили голову.

Виновником инцидента стал болельщик, бросивший с трибун неизвестный предмет.

Судья решил прервать матч – более чем на 20 минут игроки ушли в раздевалку.

После возобновления встречи Классен вышел на поле, но ненадолго – через несколько минут его вынужденно заменили.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press