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Скандал в Кубке Нидерландов: матч прерывался из-за разбитой головы футболиста «Аякса»

6 апреля 2023, 09:44
6

«Аякс» обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Нидерландов.

Победный гол на 51-й минуте забил полузащитник амстердамцев Дэви Классен.

Но в скором времени ему потребовалась замена. Футболисту «Аякса» в середине второго тайма разбили голову.

Виновником инцидента стал болельщик, бросивший с трибун неизвестный предмет.

Судья решил прервать матч – более чем на 20 минут игроки ушли в раздевалку.

После возобновления встречи Классен вышел на поле, но ненадолго – через несколько минут его вынужденно заменили.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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Источник: Algemeen Dagblad
Голландия. Эредивизие Аякс Фейеноорд Классен Дэви
Комментарии (6)
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SuperNils
1680764880
Это случайно не Кокорин там стул бросил?
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