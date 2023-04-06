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    Скандал в Кубке Нидерландов: матч прерывался из-за разбитой головы футболиста «Аякса»

    «Аякс» обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Нидерландов.

    Победный гол на 51-й минуте забил полузащитник амстердамцев Дэви Классен.

    Но в скором времени ему потребовалась замена. Футболисту «Аякса» в середине второго тайма разбили голову.

    Виновником инцидента стал болельщик, бросивший с трибун неизвестный предмет.

    Судья решил прервать матч – более чем на 20 минут игроки ушли в раздевалку.

    После возобновления встречи Классен вышел на поле, но ненадолго – через несколько минут его вынужденно заменили.

    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: Algemeen Dagblad

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    06.04.2023 09:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1065

      SuperNils 6 апреля, 10:08

      Это случайно не Кокорин там стул бросил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > SuperNils 6 апреля, 10:55

      глупость сморозил..

      3
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      ...
      Рейтинг: +1065

      SuperNils > Bez Imeni 6 апреля, 11:08

      Согласен, очень глупо бить людей стульями.

      2
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      ...
      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > SuperNils 6 апреля, 11:18

      Как это относиться к чемпионату Голландии ??? Да и вообще при чём здесь Кокорин ???

      1
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      Рейтинг: +1065

      SuperNils > Bez Imeni 6 апреля, 11:45

      Понятия "футбол" и "разбитая голова" давно уже у всех ассоциируются с Кокориным.

      0
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > SuperNils 6 апреля, 11:50

      очередная глупость...все уже давно забыли про Кокорина...

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