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    Стала известна возможная причина смерти отца Мичкова

    Андрей Мичков, отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова, 4 апреля был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

    Причиной смерти 51-летнего отца хоккеиста мог стать сердечный приступ.

    «У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался

    В день смерти Мичков-старший отправился к пруду погулять и подышать свежим воздухом. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул», – сообщает РЕН ТВ.

    • 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
    • Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
    • Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.

    Источник: РЕН ТВ

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    05.04.2023 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 5 апреля, 17:49

      не вериться как то....

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