Стала известна возможная причина смерти отца Мичкова

Андрей Мичков, отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова, 4 апреля был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Причиной смерти 51-летнего отца хоккеиста мог стать сердечный приступ.
«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался
В день смерти Мичков-старший отправился к пруду погулять и подышать свежим воздухом. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул», – сообщает РЕН ТВ.
- 18-летний Мичков считается главным талантом в российском хоккее.
- Он самый молодой автор гола в истории сборной России.
- Мичков – один из фаворитов драфта НХЛ-2023.
Источник: РЕН ТВ