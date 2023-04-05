Стала известна возможная причина смерти отца Мичкова

Андрей Мичков, отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова, 4 апреля был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Причиной смерти 51-летнего отца хоккеиста мог стать сердечный приступ.

«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался

В день смерти Мичков-старший отправился к пруду погулять и подышать свежим воздухом. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул», – сообщает РЕН ТВ.