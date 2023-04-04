Вяльбе: «С первых выборов голосовала за Путина. Он в стократ больше нас любит Россию»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о президенте России Владимире Путине.

– Вы в высказываниях не виляете, всегда прямо говорите о поддержке президента России. Сейчас такая позиция, мягко говоря, не приветствуется за рубежом.

– Что касается вилять или не вилять, говорить или не говорить… Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся, что я – патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть.

Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Ни разу не усомнилась в этом человеке.

Он, возможно, во стократ больше любит Россию и делает для нас все, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции.