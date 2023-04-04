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    Вяльбе: «С первых выборов голосовала за Путина. Он в стократ больше нас любит Россию»

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о президенте России Владимире Путине.

    – Вы в высказываниях не виляете, всегда прямо говорите о поддержке президента России. Сейчас такая позиция, мягко говоря, не приветствуется за рубежом.

    – Что касается вилять или не вилять, говорить или не говорить… Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся, что я – патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть.

    Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Ни разу не усомнилась в этом человеке.

    Он, возможно, во стократ больше любит Россию и делает для нас все, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 3 часа назад

      Особенно он любит людей предпенсионного возраста...

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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 4 часа назад

      Что же для нас он делает полезного ?
      Экономика стагнирует , пенсионный возраст поднят, развязал непонятно что , где погибает цвет нации, Демография просто ужасающая , так в чём и где заслуга лидера ?
      С колен кого-то поднял и поставил раком ? Газ и нефть продаём в Китай и Индию , чуть ли не себе в убыток.
      Раболепство ну хоть на чём-то должно базироваться.

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      Рейтинг: +37

      Figo777 4 часа назад

      Абсолютно верно! Поддерживаю!!!!!

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      Рейтинг: +6357

      Давид59 4 часа назад

      Чучхе какое-то

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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 6 часов назад

      Лизнула так лизнула, так глубоко, язык в заднице не застрял? Надеюсь специально и лично для тебя до 80ти лет повысят пенсионный возраст, а сама пенсия будет как в среднем по стране у обычных людей.

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