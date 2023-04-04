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  • Вяльбе: «С первых выборов голосовала за Путина. Он в стократ больше нас любит Россию»

Вяльбе: «С первых выборов голосовала за Путина. Он в стократ больше нас любит Россию»

4 апреля 2023, 10:55
4

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о президенте России Владимире Путине.

– Вы в высказываниях не виляете, всегда прямо говорите о поддержке президента России. Сейчас такая позиция, мягко говоря, не приветствуется за рубежом.

– Что касается вилять или не вилять, говорить или не говорить… Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся, что я – патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть.

Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Ни разу не усомнилась в этом человеке.

Он, возможно, во стократ больше любит Россию и делает для нас все, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции.

Источник: «Чемпионат»
Оффтоп Путин Владимир
Комментарии (4)
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Enter2006
1680595535
Лизнула так лизнула, так глубоко, язык в заднице не застрял? Надеюсь специально и лично для тебя до 80ти лет повысят пенсионный возраст, а сама пенсия будет как в среднем по стране у обычных людей.
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Давид59
1680601679
Чучхе какое-то
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Figo777
1680602937
Абсолютно верно! Поддерживаю!!!!!
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Fialet
1680604537
Особенно он любит людей предпенсионного возраста...
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