«Ювентус» и «Интер» сыграют в матче 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Юве» выиграл у «Интера» в двух последних матчах.
- Матч состоится во вторник, 4 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:00 мск.
«Юве» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,43. На ничью можно поставить за 3,20. На выигрыш миланцев дают 3,30.
Источник: «Бомбардир»