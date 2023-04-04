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    Где смотреть матч «Ювентус» – «Интер»: полуфинал Кубка Италии, 4 апреля

    «Ювентус» и «Интер» сыграют в матче 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине.

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    «Юве» выиграл у «Интера» в двух последних матчах.

    • Матч состоится во вторник, 4 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Юве» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,43. На ничью можно поставить за 3,20. На выигрыш миланцев дают 3,30.

    Источник: «Бомбардир»

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