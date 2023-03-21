В Италии футболиста удалили перед выходом на замену – он помочился рядом с полем

В итальянской Серии C произошло неординарное удаление игрока.

Нападающий «Лекко» Кристьян Бунино готовился к выходу на замену в матче с «Пьяченцей» (0:0).

Перед вхождением в игру футболисту захотелось в туалет, и он, понимая, что не успеет сбегать в раздевалку, помочился рядом с полем.

Произошедшее не осталось без внимания судей – лайнсмен сообщил главному арбитру об инциденте, а тот показал Бунино прямую красную карточку.

Тренер «Лекко» Лучано Фоски заявил, что игрока его команды наказали чрезмерно, потому что он никого своими действиями не оскорблял.