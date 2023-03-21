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    В Италии футболиста удалили перед выходом на замену – он помочился рядом с полем

    В итальянской Серии C произошло неординарное удаление игрока.

    Нападающий «Лекко» Кристьян Бунино готовился к выходу на замену в матче с «Пьяченцей» (0:0).

    Перед вхождением в игру футболисту захотелось в туалет, и он, понимая, что не успеет сбегать в раздевалку, помочился рядом с полем.

    Произошедшее не осталось без внимания судей – лайнсмен сообщил главному арбитру об инциденте, а тот показал Бунино прямую красную карточку.

    Тренер «Лекко» Лучано Фоски заявил, что игрока его команды наказали чрезмерно, потому что он никого своими действиями не оскорблял.

    Источник: Sky Sport Italia

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