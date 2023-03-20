СКА разгромил «Торпедо», «Ак Барс» уступил во Владивостоке: результаты плей-офф КХЛ

У футбола выходной, наполним новости хоккеем....
СКА победил «Торпедо» и в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Петербуржцы теперь в шаге от выхода в финал конференции.
На Востоке «Адмирал» сократил отставание в серии с «Ак Барсом».
Все серии идут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
Адмирал (Владивосток) – Ак Барс (Казань) – 1:0 ОТ
Гол: 1:0 – Лисовец, 74.
Счет в серии: 1:2.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала
Торпедо (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:2; 0:1; 0:1)
Голы: 0:1 – Хайруллин, 12; 0:2 – Жафяров, 14; 0:3 – Никишин, 31 (меньшинство); 0:4 – Хайруллин, 60 (меньшинство, в пустые ворота).
Счет в серии: 0:3.
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