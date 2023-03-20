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    СКА разгромил «Торпедо», «Ак Барс» уступил во Владивостоке: результаты плей-офф КХЛ

    СКА победил «Торпедо» и в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Петербуржцы теперь в шаге от выхода в финал конференции.

    На Востоке «Адмирал» сократил отставание в серии с «Ак Барсом».

    Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

    Адмирал (Владивосток) – Ак Барс (Казань) – 1:0 ОТ

    Гол: 1:0 – Лисовец, 74.

    Счет в серии: 1:2.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

    Торпедо (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:2; 0:1; 0:1)

    Голы: 0:1 – Хайруллин, 12; 0:2 – Жафяров, 14; 0:3 – Никишин, 31 (меньшинство); 0:4 – Хайруллин, 60 (меньшинство, в пустые ворота).

    Счет в серии: 0:3.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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    20.03.2023 22:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67631

      portero 1 час назад

      У футбола выходной, наполним новости хоккеем....

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      Рейтинг: +709

      Илья Егоров > portero 49 минут назад

      Так повод есть! Отличный матч Адмирала!

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