СКА разгромил «Торпедо», «Ак Барс» уступил во Владивостоке: результаты плей-офф КХЛ

СКА победил «Торпедо» и в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Петербуржцы теперь в шаге от выхода в финал конференции.

На Востоке «Адмирал» сократил отставание в серии с «Ак Барсом».

Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

Адмирал (Владивосток) – Ак Барс (Казань) – 1:0 ОТ

Гол: 1:0 – Лисовец, 74.

Счет в серии: 1:2.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

Торпедо (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:2; 0:1; 0:1)

Голы: 0:1 – Хайруллин, 12; 0:2 – Жафяров, 14; 0:3 – Никишин, 31 (меньшинство); 0:4 – Хайруллин, 60 (меньшинство, в пустые ворота).

Счет в серии: 0:3.

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