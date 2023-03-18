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    Овечкин своим броском сбил шлем с вратаря: шайба летела со скоростью 144 км/час

    «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» со счетом 2:5 в регулярном чемпионате НХЛ.

    Нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу и отметился еще одним хайлайтом.

    Россиянин своим броском сбил шлем с вратаря – в этот момент шайба летела со скоростью 144 км/час.

    «Приехать из АХЛ и сразу попасть на Овечкина – это безумие. Этот бросок, кажется, влетел мне в подбородок. Ощущения не очень», – сказал после игры голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер.

    Для просмотра видео кликните на синюю кнопку.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24371

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Хорошо, что не вместе с головой.

      1
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      Рейтинг: +18

      baggio80 3 часа назад

      Бомбардир когда новости про фигурное катание керлинг биатлон лыжи шахматы шашки фехтование чего уж там пора уже

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      SunnyDay > baggio80 2 часа назад

      Писать нечего, вот и дерут новости с спортс)

      0
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      Рейтинг: +5420

      neim > SunnyDay 1 час назад

      Даже когда если и есть что писать, то все равно " дерут" ))).

      0
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