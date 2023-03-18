Овечкин своим броском сбил шлем с вратаря: шайба летела со скоростью 144 км/час

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» со счетом 2:5 в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу и отметился еще одним хайлайтом.

Россиянин своим броском сбил шлем с вратаря – в этот момент шайба летела со скоростью 144 км/час.

«Приехать из АХЛ и сразу попасть на Овечкина – это безумие. Этот бросок, кажется, влетел мне в подбородок. Ощущения не очень», – сказал после игры голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер.

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