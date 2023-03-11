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    Перес созвал внеочередной совет директоров «Реала» из-за дела «Барселоны» о коррупции

    В «Реале» отреагировали на обвинения в адрес «Барселоны».

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

    «Учитывая серьeзность обвинений, выдвинутых прокуратурой против «Барселоны» и двух ее президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также отношения данного клуба с Хосе Марией Негрейрой, бывшим вице-президентом судейского комитета, президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» сочтeт целесообразными в отношении данного вопроса», – говорится в официальном заявлении мадридцев.

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    Источник: сайт «Реала»

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    11.03.2023 14:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 14:51

      Свои косяки закрыть быстрей хотят!

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      Рейтинг: +171

      RealDiMoNMadrid > Питерский князь 11 марта, 15:06

      Ещё есть предположение, что они будут выстраивать цепочку защиты в пользу Барселоны. Так как если барсу отстранят, Ла Лига и Реал потеряют очень много денег на абонементах и т.д.

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > RealDiMoNMadrid 11 марта, 15:34

      Значит будуь скидываться на адвокатов и новые откаты.

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