Перес созвал внеочередной совет директоров «Реала» из-за дела «Барселоны» о коррупции

В «Реале» отреагировали на обвинения в адрес «Барселоны».

Каталонцев подозревают в коррупции.

«Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

«Учитывая серьeзность обвинений, выдвинутых прокуратурой против «Барселоны» и двух ее президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также отношения данного клуба с Хосе Марией Негрейрой, бывшим вице-президентом судейского комитета, президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» сочтeт целесообразными в отношении данного вопроса», – говорится в официальном заявлении мадридцев.

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