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    «Реал» может уволить Анчелотти вне зависимости от итогов сезона

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти все ближе к уходу с занимаемого поста.

    Итальянца могут отправить в отставку вне зависимости от итогов сезона.

    Ранее сообщалось, что тренера уволят, если мадридцы завершат сезон без трофеев.

    Однако ситуация в раздевалке «Реала» ухудшается из-за решений Анчелотти. Это связано с игровым временем Орельена Чуамени, Марко Асенсио и Дани Себальоса.

    В сборной Бразилии внимательно следят за ситуацией вокруг 63-летнего специалиста – его могут пригласить на работу летом 2023 года.

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    Источник: Cadena SER

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    07.03.2023 15:50
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