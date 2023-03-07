«Реал» может уволить Анчелотти вне зависимости от итогов сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти все ближе к уходу с занимаемого поста.

Итальянца могут отправить в отставку вне зависимости от итогов сезона.

Ранее сообщалось, что тренера уволят, если мадридцы завершат сезон без трофеев.

Однако ситуация в раздевалке «Реала» ухудшается из-за решений Анчелотти. Это связано с игровым временем Орельена Чуамени, Марко Асенсио и Дани Себальоса.

В сборной Бразилии внимательно следят за ситуацией вокруг 63-летнего специалиста – его могут пригласить на работу летом 2023 года.

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