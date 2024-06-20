В «Сосьедаде» рассказали о будущем Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался по поводу будущего российского футболиста Арсена Захаряна.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», – высказался Мундуате.