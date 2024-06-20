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    В «Сосьедаде» рассказали о будущем Захаряна

    Пресс-атташе «Реала Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался по поводу будущего российского футболиста Арсена Захаряна.

    «Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», – высказался Мундуате.

    • Арсен Захарян представляет цвета «Реала Сосьедада» с 2023 года. В футболке испанского коллектива россиянин поучаствовал в 40 играх во всех соревнованиях. В них он сумел записать на свой 1 гол, также футболист 1 раз ассистировал своим партнерам по команде.
    • «Реал Сосьедад» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании записал в свой актив 60 очков, финишировав шестым.
    • В мае воспитанник «Динамо» отпраздновал свое 21-летие. Отметим, что в активе Арсена 8 игр за сборную России.

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    Источник: Sport24

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