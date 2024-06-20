В «Атлетико» отреагировали на информацию о Помазуне

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут прокомментировал возможность перехода в мадридский клуб вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.
«На данный момент вратарские позиции у нас заняты. Мы не заинтересованы в каком-либо вратаре и ни с кем не ведем переговоры», – сказал Анаут.
- Журналист Тибо Везирян ранее написал, что «Атлетико» рассматривает Помазуна в качестве дублера для основнго голкипера Яна Облака.
- В минувшем сезоне 27-летний голкипер выступал в «Урале» на правах аренды. Сейчас он проводит сбор с ЦСКА.