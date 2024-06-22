«Севилья» заинтересована в защитнике «Краснодара»

«Севилья» хочет купить у «Краснодара» защитника Витора Тормену.
«Представители испанской команды уже связывались с руководством «быков». «Краснодар» хочет сохранить игрока в составе.
«Севилью» недавно покинул Серхио Рамос. Игрок был основным центральным защитником в команде. Испанцы хотят быстро найти хорошую и недорогую альтернативу», – написал источник.
- «Краснодар» купил Тормену год назад у «Браги» за 3 миллиона евро.
- Сейчас игрок стоит 5,5 миллиона.
- В прошлом сезоне РПЛ бразилец поучаствовал в 23 матчах.