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    • Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Атлетико»

    Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Атлетико»

    Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о возможном переходе игрока в «Атлетико».

    «Задайте вопрос тому, кто это написал. Помазун только второй день тренируется с ЦСКА. Я не собираюсь это комментировать», – сказал Сафонов.

    • Ранее журналист Тибо Везирян сообщил, что испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего Помазуна.
    • В минувшем сезоне вратарь выступал в «Урале» на правах аренды. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах.
    • Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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