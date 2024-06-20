Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Атлетико»

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о возможном переходе игрока в «Атлетико».

«Задайте вопрос тому, кто это написал. Помазун только второй день тренируется с ЦСКА. Я не собираюсь это комментировать», – сказал Сафонов.