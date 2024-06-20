Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Атлетико»

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о возможном переходе игрока в «Атлетико».
«Задайте вопрос тому, кто это написал. Помазун только второй день тренируется с ЦСКА. Я не собираюсь это комментировать», – сказал Сафонов.
- Ранее журналист Тибо Везирян сообщил, что испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего Помазуна.
- В минувшем сезоне вратарь выступал в «Урале» на правах аренды. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах.
- Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2 миллиона евро.