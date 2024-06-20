«Реал» определился с кандидатами на замену Карвахалю, который может покинуть клуб в 2025 году

Руководство «Реала» определило приоритетный список кандидатов на замену защитнику команды Дани Карвахалю.

По сведениям СМИ, боссы «Реала» хотели бы видеть в качестве замены 32-летнему левому защитнику Дани Карвахалю, который может покинуть команду в 2025 году, футболиста «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Еще одним кандидатом на вакантное место является игрок «Челси» Рис Джеймс.