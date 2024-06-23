Стало известно, кто будет капитаном «Реала» после ухода Начо

В «Реале» определились с новым капитаном команды.
По сведениям источника, капитанскую повязку доверят 38-летнему хорватскому хавбеку Луке Модричу. Вторым капитаном станет испанский защитник Дани Карвахаль. Дальше по списку идут Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.
- Лука Модрич представляет цвета «Реала» с 2012 года в майке мадридского коллектива хорват поучаствовал в 534 поединках. В них он сумел отметиться 39 голами и 86 голевыми пасами.
- С командой Лука 6 раз выигрывал Лигу чемпионов, 4 раза поднимал над головой чемпионский титул Ла Лиги, а также завоевывал другие трофеи.
- «Реал» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
- Ранее в СМИ появились сведения, что испанский защитник мадридцев Начо покинет клуб и переедет в Саудовскую Аравию, где будет играть за «Аль-Кадисию».