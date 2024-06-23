Стало известно, кто будет капитаном «Реала» после ухода Начо

В «Реале» определились с новым капитаном команды.

По сведениям источника, капитанскую повязку доверят 38-летнему хорватскому хавбеку Луке Модричу. Вторым капитаном станет испанский защитник Дани Карвахаль. Дальше по списку идут Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.