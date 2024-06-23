«Спартак» хочет продлить Промесу рабочую визу

«Спартак» подал документы на получение новой рабочей визы вингером Квинси Промесом, сообщает «РБ Спорт». Срок действия старой истек вместе с действием контракта нидерландца с красно-белыми.
В пресс-службе «Спартака» отказались комментировать эту информацию.
- 32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
- Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.