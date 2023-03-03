«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду

«Манчестер Юнайтед» готов вернуть в состав форварда Мэйсона Гринвуда, которого оказался невиновным в деле об изнасиловании своей девушки.

Для возвращения игрок должен дать телеинтервью на тему его преследования и посетить психолога.

Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей «МЮ».

Клуб проводит внутреннее расследование в отношении игрока.

При этом форвард продолжает получать зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю.

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