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    Какой вы футболист?

    «Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду

    «Манчестер Юнайтед» готов вернуть в состав форварда Мэйсона Гринвуда, которого оказался невиновным в деле об изнасиловании своей девушки.

    Для возвращения игрок должен дать телеинтервью на тему его преследования и посетить психолога.

    • Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей «МЮ».
    • Клуб проводит внутреннее расследование в отношении игрока.
    • При этом форвард продолжает получать зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: The Athletic

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    03.03.2023 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 марта, 08:54

      Топ игрок, возвращать нужно

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