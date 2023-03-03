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    Какой вы футболист?

    «Барселона» не сможет летом покупать новых игроков

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» останется без летних трансферов.

    «Барса» не могла подписывать игроков зимой из-за нашего запрета.

    И следующим летом они тоже не смогут покупать новых футболистов», – сказал Тебас.

    • «Барселона» – лидер Примеры.
    • Прошлым летом каталонцы потратили на усиление состава 158 миллионов евро.

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    Источник: Onda Cero

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    03.03.2023 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +846

      Lipatoff 4 марта, 21:01

      Ну и славно, я за экономию, от Ла масии больше толку, чем от этих трансферов, в этом всегда и был ключ успеха Барселоны

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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz 3 марта, 08:42

      Красавчик молодец, страдают все команды Ла Лиги, еще чуток и скатится чемпионат ниже Франции вот и вся заслуга этого героя, не понимаю почему испанцы это все терпят, Севилья чтоб выжить устраивала распродажу, когда в АПЛ одна команда не из топа может тратить на трансферы больше чем вся Ла Лига

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 06:04

      Покупать нет, а вот подписывать бесплатных и брать в аренду, а затем выкупить контракт зимой, можно

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