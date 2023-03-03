«Барселона» не сможет летом покупать новых игроков

Ну и славно, я за экономию, от Ла масии больше толку, чем от этих трансферов, в этом всегда и был ключ успеха Барселоны
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» останется без летних трансферов.
«Барса» не могла подписывать игроков зимой из-за нашего запрета.
И следующим летом они тоже не смогут покупать новых футболистов», – сказал Тебас.
- «Барселона» – лидер Примеры.
- Прошлым летом каталонцы потратили на усиление состава 158 миллионов евро.
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