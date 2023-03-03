«Барселона» не сможет летом покупать новых игроков

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» останется без летних трансферов.

«Барса» не могла подписывать игроков зимой из-за нашего запрета.

И следующим летом они тоже не смогут покупать новых футболистов», – сказал Тебас.

«Барселона» – лидер Примеры.

Прошлым летом каталонцы потратили на усиление состава 158 миллионов евро.

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