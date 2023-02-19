Мбаппе раскритиковал своих защитников после пропущенного мяча от «Лилля»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был недоволен действиями своей обороны во время матча 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).

«Вы играете вчетвером против одного», – сказал Мбаппе защитникам «ПСЖ» после гола Жонатана Бамба, который вывел «Лилль» в матче вперед.

Мбаппе забил «Лиллю» 2 гола.

«ПСЖ» вырвал победу на 90+5 минуте благодаря голу Лионеля Месси.

Парижане с отрывом лидируют в Лиге 1.

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