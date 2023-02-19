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    Мбаппе раскритиковал своих защитников после пропущенного мяча от «Лилля»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был недоволен действиями своей обороны во время матча 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).

    «Вы играете вчетвером против одного», – сказал Мбаппе защитникам «ПСЖ» после гола Жонатана Бамба, который вывел «Лилль» в матче вперед.

    • Мбаппе забил «Лиллю» 2 гола.
    • «ПСЖ» вырвал победу на 90+5 минуте благодаря голу Лионеля Месси.
    • Парижане с отрывом лидируют в Лиге 1.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14221

      Skull_Boy 12 минут назад

      Что-то слишком много он начал болтать и включать босса, и наверно он не знает, что незаменимых в спорте нет

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