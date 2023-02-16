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  • «Бойкот – наша самая сильная карта». Польша готова шантажировать МОК в случае допуска россиян на Олимпиаду-2024

«Бойкот – наша самая сильная карта». Польша готова шантажировать МОК в случае допуска россиян на Олимпиаду-2024

16 февраля 2023, 18:03
11

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем.

Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК.

У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже», – заявил Бортничук.

  • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
  • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

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Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (11)
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ilichkadr
1676562087
Пшеки, которые ничего не выиграли за последние 20 лет, будут шантажировать МОК? Чмошники..........
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Аристократ Олжик
1676562732
Не припомню ни одного сильного Польского спортсмена, их отсутствие не сильно скажется на зрелищности ОИ
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ArReal
1676564640
Если остальные страны их не поддержат -поедут, как миленькие))
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шахта Заполярная
1676574032
Байкотируют, не поедут, так это их проблемы. Вот великая потеря для мирового спорта.
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alp
1676575269
если эти ванючки не поедут, воздух в париже будет чище..
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