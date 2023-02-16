«Бойкот – наша самая сильная карта». Польша готова шантажировать МОК в случае допуска россиян на Олимпиаду-2024

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем.

Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК.

У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже», – заявил Бортничук.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

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