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    «Бойкот – наша самая сильная карта». Польша готова шантажировать МОК в случае допуска россиян на Олимпиаду-2024

    Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

    «Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем.

    Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК.

    У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже», – заявил Бортничук.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13149

      Алексей З 19 минут назад

      Не пойму зачем здесь это ? Нравится этот патриотический ор ?
      Ну давайте Польшу говном обливать и что ?
      Что изменится, легче станет , эрекция появится ?
      Глупо. Нервы людей только мотаете.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Литейный 4 (returned) 38 минут назад

      Польша живёт по принципу:
      --Дайте нам поесть, а то нам гадить вам под дверь нечем!
      Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Литейный 4 (returned) 38 минут назад

      Да Польшу никто и заметит, что они есть на Олимпиаде, что нет. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5790

      AtticusFinch 1 час назад

      Если остальные страны их не поддержат -поедут, как миленькие))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11266

      "supermax" > AtticusFinch 38 минут назад

      великие страны прибалтики поддержат

      1
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      Рейтинг: +5790

      AtticusFinch > "supermax" 12 минут назад

      да разве ж эт страны))

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      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Чапппай 1 час назад

      Из наших спортсменов только Касаткина может и должна ехать на Олимпиаду. А, ну и Рублёв ещё. Остальные все молчуны пусть дальше в мухосрансках соревнуются

      0
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      Рейтинг: +2212

      Аристократ Олжик 1 час назад

      Не припомню ни одного сильного Польского спортсмена, их отсутствие не сильно скажется на зрелищности ОИ

      3
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      Рейтинг: +1401

      сутулая собака и лисы > Аристократ Олжик 59 минут назад

      главное не победа, а участие.
      ну... в данном случае его отсутствие).

      0
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      Рейтинг: +17684

      ilichkadr 1 час назад

      Пшеки, которые ничего не выиграли за последние 20 лет, будут шантажировать МОК?
      Чмошники..........

      3
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