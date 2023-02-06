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    Каррера не исключил переход Миранчука в европейский топ-клуб

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о перспективах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то привлечет хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате!

    Сможет ли он выступать за команду, которая выше классом, чем «Торино»? Игровые качества Алексея говорят сами за себя», – сказал Каррера.

    • «Торино» арендовал хавбека в августе.
    • С тех пор он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
    • Миранчук связан с «Аталантой» контрактом до 2024 года.

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    Источник: Metaratings

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    06.02.2023 23:56
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