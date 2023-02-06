Каррера не исключил переход Миранчука в европейский топ-клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о перспективах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то привлечет хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате!

Сможет ли он выступать за команду, которая выше классом, чем «Торино»? Игровые качества Алексея говорят сами за себя», – сказал Каррера.

«Торино» арендовал хавбека в августе.

С тех пор он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

Миранчук связан с «Аталантой» контрактом до 2024 года.

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