Капелло: «Миранчук – умный игрок. Он управляет командой»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло охарактеризовал полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — сказал Капелло.
- Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
- В этом сезоне Серии А у россиянина 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- «Торино» идет в таблице 8-м.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»