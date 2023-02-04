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    Капелло: «Миранчук – умный игрок. Он управляет командой»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло охарактеризовал полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — сказал Капелло.

    • Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
    • В этом сезоне Серии А у россиянина 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • «Торино» идет в таблице 8-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.02.2023 22:40
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