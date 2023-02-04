Нойер прокомментировал акцию протеста сборной Германии на ЧМ-2022

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, зачем сборная Германии устроила акцию протеста во время чемпионата мира.

Немцы перед матчем с Японией (1:2) закрыли рты рукой из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

«Решение ФИФА стало неожиданностью. Нам нужно было подумать, что мы будем делать. Мы находились под большим давлением.

Мы могли бы ничего не делать, но мы зрелые и ответственные футболисты, которые отстаивают свои ценности.

У нас было ощущение, что ФИФА заставляет нас замолчать. Мы хотели сделать заявление этим жестом, а затем сосредоточиться на играх», – заявил Нойер.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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